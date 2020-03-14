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توك شو

الحكومة تعلن مد العام الدراسي إلى إجازة الصيف في حالة واحدة.. فيديو

السبت 14/مارس/2020 - 10:03 م
المتحدث باسم مجلس
المتحدث باسم مجلس الوزراء
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حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في حالة مد تعليق الدراسة شهرا أو أكثر، خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها، وبالتالي ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية.

وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".

واكمل متحدث الوزراء:"نامل ان نتصدي بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة من اجل عدم  مد العام الدراسى لاجازة آخر العام".

وشدد على أهمية تفادي التجمعات خلال الفترة المقبلة قدر الإمكان،حيث إن فترة تعطيل الدراسة تشبه العزل الذاتي ويجب أن يستغلها الطلاب في استذكار دروسهم، موضحا أن الخروج في الأماكن المفتوحة أقل ضررا من الأماكن المغلقة.
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