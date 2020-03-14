الحكومة تعلن مد العام الدراسي إلى إجازة الصيف في حالة واحدة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه في حالة مد تعليق الدراسة شهرا أو أكثر، خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيؤثر على سير العملية التعليمية والمناهج التي يتم تحصيلها، وبالتالي ستكون هناك حاجة لمد العام الدراسي في فترة الإجازة الصيفية.





وتابع "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" وزير التربية والتعليم سيصدر تعليمات وتوجيهات للمعلمين بكيفية التعامل مع هذه المرحلة".





واكمل متحدث الوزراء:"نامل ان نتصدي بشكل جيد لفيروس كورونا خلال المرحلة المقبلة من اجل عدم مد العام الدراسى لاجازة آخر العام".



