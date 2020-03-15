لـ كورونا أحكام.. كبرى الشركات العالمية تقرر عمل موظفيها من المنزل

بدأت الشركات العالمية في اتخاذ إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءً عالميا.





وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، سمحت كبرى الشركات العالمية لعشرات الآلاف من العاملين في مكاتبها حول العالم بأن يعملوا من المنزل، في إطار إجراءات غير مسبوقة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وأخبرت شركة فورد وجنرال موتورز عملاقان صناعة السيارات الموظفين من خارج المصنع بقرار العمل من المنزل، اعتبارا من يوم الاثنين، بينما قالت يونيليفر البريطانية الهولندية إن على جميع موظفي المكاتب على مستوى العالم القيام بذلك خارج الصين.





ووقع آلان جوب، الرئيس التنفيذي للشركة على رسالة بريد إلكتروني:"حافظوا على سلامتكم، كونوا بصحة، وخذوا حذركم".





ونصح رويال بنك الأسكتلندي موظفيي المكاتب بالعمل من منازلهم اعتبارا من الأسبوع الجاري، بما في ذلك المقر الرئيسي في العاصمة إدنبرة.





وفي بريطانيا، تحركت العديد من الشركات في هذا الصدد من قبل التوجيه الحكومي، الذي لا يرقى إلى إغلاق المنظمات والحد من التجمعات العامة، على عكس الدول الأوروبية..





نفذت العديد من الشركات، بما في ذلك "فاينانشيال تايمز"، سياسات "لعمل من المنزل" المرنة أو الكاملة وحظرت الاجتماعات والأحداث الخارجية، بينما لا تزال شركات أخرى تختبر قدرتها على القيام بذلك. تدير بعض الشركات فرقًا متوازية للعمل أيامًا بديلة.





ويوم الجمعة، أغلقت KPMG مقرها في لندن الذي يضم حوالي 8000 شخص ومكتبها في بريستول كاختبار لمعرفة كيف ستتعامل مع التغيير. حظرت مجموعة المحاسبة جميع الاجتماعات مع أكثر من 25 شخصًا ، ويتم الآن عقد هذه الاجتماعات عبر الفيديو.





أغلقت سوق التأمين، لويدز أوف لندن، غرفة الاكتتاب التابعة لها - مركز تجارة التأمين العالمية - يوم الجمعة للمرة الأولى في تاريخها البالغ 330 عامًا في اختبار لمدة يوم واحد.





في غضون ذلك، أبلغت شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات الموظفين أنها ستغير جداول الإنتاج للسماح بعمليات "تنظيف إضافي" في المصانع، بينما يجب على الموظفين غير العاملين في الخطوط الأمامية العمل عن بعد اعتبارًا من يوم الاثنين. وقالت ماري بارا، الرئيس التنفيذي للشركة، للموظفين إن'هذه خطوات مهمة لتقليل احتمالية انتشار فيروس كورونا إلى زملاء العمل والأسر والمجتمعات وتخفيف العبء عن الموارد العامة.





لا تزال الشركات التي لديها موظفون لا يمكنهم العمل من المنزل، كما هو الحال في تجارة التجزئة والتصنيع، تقرر الإجراء الذي يجب اتخاذه. وقال ديفيد وايلد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتزا دومينوز، إن الشركة ستنفذ سياسة التوصيل "بدون تلامس" اعتبارًا من يوم الاثنين.





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أبل قامت بإغلاق أكثر من 450 متجرا من متاجرها حول العالم في 21 دولة حتى يوم 27 مارس القادم، وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا.





وقال تيم كوك ،المدير التنفيذى لشركة أبل، إنه سيتم إغلاق معظم محلات ومتاجر البيع بالتجزئة خارج الصين وهونج كونج وتايوان، والتى أصبحت ضمن مراكز تفشى فيروس كورونا. لتصبح شركة أبل واحدة من أوائل الشركات التي تتخذ مثل هذا الإجراء الجذري لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





كما صرحت الشركة بأنه سيتم دفع رواتب الموظفين العاملين في المتاجر المغلقة بشكل طبيعى، وكانت الشركة قد أغلقت متاجرها بالكامل في الصين، والتى يبلغ عددها 42 متجرا في يناير الماضى بسبب فيروس كورونا.





وأصدرت شركة أمازون الأمريكية قرارا بأن يعمل موظفوها من المنزل، الذين لا يشترط إنجاز أعمالهم من مقار الشركة حول العالم، حتى نهاية شهر مارس الجاري، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت متحدث باسم أمازون Amazon في بيان: "نواصل العمل عن كثب مع خبراء طبيين من القطاعين العام والخاص للتأكد من أننا نتخذ الاحتياطات الصحيحة مع استمرار تطور الوضع".





وأضاف: "ونتيجة لذلك، نوصي الآن جميع موظفينا حول العالم القادرين على العمل من المنزل أن يقوموا بذلك حتى نهاية شهر مارس".





وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت أمازون إنها ستوفر أسبوعين من الإجازات المدفوعة الإضافية للموظفين بدوام كامل ودوام جزئي للذين تم تشخيص إصابتهم بـ COVID-19 أو وضعوا في الحجر الصحي.





كما طلبت شركة تويتر من جميع موظفيها العالميين البالغ عددهم 4900 موظف العمل من المنزل حتى إشعار آخر، للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وقالت الشركة في تدوينة نشرتها: "نحن نتفهم أن هذه خطوة غير مسبوقة، لكن هذه أوقات غير مسبوقة".





فيما طالبت شركة جوجل Google من جميع موظفيها في العديد من الدول بالعمل من المنزل إذا أمكن حتى العاشر من أبريل.





واتخذت شركة Dell للتكنولوجيا قرارا مماثلا، وطلبت من الموظفين في مصر والدول الأخرى بالمعمل من المنزل، وقالت في بيان لها إنها تقوم في الوقت الحالي بتقييم عملية سفر موظفيها، حيث أضافت بعض الشروط في إطار الحرص على سلامتهم. وأكدت الشركة أنها مستمرة في عملها المعتاد بالإضافة إلى اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة والملائمة في حال تطور وتصاعد الأحداث.





وقررت شركة "فيات كرايسلر" عملاق صناعة السيارات الإيطالية أن يعمل موظفوها من المنزل، وذلك بعد إصابة أحد موظفيها.



