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حوادث

كسر لوح زجاج.. حبس صاحب محل ذبح عامل دليفري بالعبور

الأحد 15/مارس/2020 - 08:41 ص
حبس
حبس
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إبراهيم الهوارى

أمرت نيابة العبور بذبح صاحب محل وابنه 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامهما بذبح عامل دليفري بالعبور إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب كسر المجني عليه لوح زجاج يخص المتهمين خلال مروره أمام محلهما.


 كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.


تلقى العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا من قسم شرطة العبور من الأهالي بحدوث مشاجرة ومتوفى بالحي الأول طرف أول "أحمد. ع"، عامل دليڤري، توفي إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبة، وطرف ثان "عبد الناصر. س"، صاحب محل زجاج، و"أحمد. ع"، نجل الثاني، عامل بمحل الزجاج.


وذلك إثر مشادة كلامية بين الطرفين على أثر اصطدام الأول بأحد ألواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسورة، محدثا إصابته التي أودت بحياته.


تم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

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