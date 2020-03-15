توم هانكس وزوجته يتحديان كورونا في الحجر الطبي بهذه الطريقة

أبهرت ريتا ويلسون، زوجة النجم العالمي توم هانكس ، العالم أجمع بمحاولتها لتجاوز أزمة إصابتها هي وزوجها بفيروس كورونا خلال تواجدهما في الحجر الطبي بأستراليا.





وكشفت ريتا ويلسون عن أنها تريد قائمة أغانٍ على تطبيق spotify تكون كلماتها مناسبة لحالة الانعزال التي تعيشها، وغردت لجمهورها: "هل يمكنكم أن ترسلوا لي أغاني؟".





توم هانكس ، رسالة مؤثرة إلى جمهوره، من داخل الحجر الصحي، وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا. ووجه الفنان العالمي، رسالة مؤثرة إلى جمهوره، من داخل الحجر الصحي، وذلك بعد إصابته هو وزوجته بفيروس الكورونا.





هانكس ، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "مرحبا.. أنا وريتا ويلسون نريد توجيه الشكر لكل من يعتني بنا، نحن نعاني من فيروس كورونا، ومتواجدون في العزل، حتى لا ننقل العدوى لأي شخص". نشر، صورة جمعته بزوجته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "مرحبا.. أنا وريتا ويلسون نريد توجيه الشكر لكل من يعتني بنا، نحن نعاني من فيروس كورونا، ومتواجدون في العزل، حتى لا ننقل العدوى لأي شخص".





وأضاف: "هناك أشياء يمكننا جميعًا القيام بها للتغلب على هذا باتباع نصيحة الخبراء والعناية بأنفسنا وبعضنا البعض، أليس كذلك ؟ تذكروا بالرغم من كل الأحداث الحالية، لا يوجد بكاء في لعبة البيسبول. هانكس".



