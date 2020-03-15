مصادرة 3 أطنان رنجة وملح بمصنع بدون ترخيص في البحيرة..صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره من ضبط مصنع رنجة غير مرخص بكوم حمادة وتم مصادرة ٣٠١ صندوق رنجة مدخنة تزن طن و٥٠٠ كيلو و١٠٠ شيكارة ملح بالإضافة إلى ضبط ٢٦٩عبوة عطارة منتهية الصلاحية.





وكانت الإدارة التموينية بمركز الدلنجات قد شنت حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب غير المشروع وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالتزامن مع قرب موعد عيد شم النسيم بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى .





وأسفرت الحملة عن ضبط ٣٠١ صندوق رنجة مدخنة زنة الصندوق 5 كجم رنجه و ١٠٠ شكاره ملح بداخل مصنع رنجة مدخنة غير مرخص بناحية كفر العيص.





وتمكنت الحملة من ضبط ٢٦٩عبوه عطاره منتهيه الصلاحية ( زيت زيتون /زيت شعر / زيت سمسم/ الخ) ببندر كوم حماده،وتحرير محضران محضر ضد محلات بقالة للإغلاق اثناء مواعيد عملهم ومحضر عدم إعلان عن الأسعار.