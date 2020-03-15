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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. أسوان تغلق 29 مركزًا للدروس الخصوصية.. صور

الأحد 15/مارس/2020 - 11:46 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان فى إغلاق وتشميع 29 مركزًا للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يومًا.


ومن جانبها أهابت مديرية التربية والتعليم بأسوان، بالمعلمين والمعلمات فى كافة أرجاء المحافظة بالتوقف فورًا عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها.


وحذرت من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.


وبدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.


ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

لمواجهة فيروس كورونا.. أسوان تغلق 29 مركزًا للدروس الخصوصية.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. أسوان تغلق 29 مركزًا للدروس الخصوصية.. صور
لمواجهة فيروس كورونا.. أسوان تغلق 29 مركزًا للدروس الخصوصية.. صور
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