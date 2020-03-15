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مرأة

العقم أبرزها.. مخاطر غير متوقعة عند الإفراط في استخدام المطهرات

الأحد 15/مارس/2020 - 06:01 م
التهاب الجلد
التهاب الجلد
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نهى هجرس
في ظل انتشار الجراثيم بشكل كبير تحرص العديد من الأمهات على استخدام المطهرات بشكل كبير لحماية المنزل، وحماية الأطفال من الجراثيم والفييروسات المنتشرة، ولكن الاستخدام المفرط للمطهرات يسبب بعض المخاطر

وكشفًا عن ما قدمه موقع "webmd" إليكم أبرز هذه المخاطر: 


- صرح بعض العلماء أن الاستخدام المفرط للمطهرات التى تحتوي على مادة "الكاتيونات"، يمكن أن تتسب فى العقم عند السيدات.

- يمكن ان تتسبب مطهرات اليد على المدى الطويل من الأستخدام فى أحداث تهيج، والتهاب فى الجلد بشكل كبير.

- يعمل الاستخدام الزائد فى المطهرات على خفض المناعة بشكل ملحوظ عند الأطفال، ما يتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة.

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- تحتوي المطهرات على العديد من المواد الكيميائية، والتي ينتج عنها نتيجة الأستخدام الزائد بعض الأمراض مثل اضطراب الغدد الصماء.

- يتسبب الاستخدام الزائد للمطهرات في تلف خلايا الجلد بشكل غير سليم.
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