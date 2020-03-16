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أخبار العالم

أخبار السعودية اليوم.. تعافي ثالث حالة من كورونا.. وقرارات حاسمة لـ المملكة لمواجهة كوفيد 19

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:56 ص
أخبار السعودية اليوم
أخبار السعودية اليوم
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شيماء مصطفى
نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار، يوم الأحد، عددًا من الموضوعات والملفات الهامة التي تخص الشأن السعودي، ونستعرضها من خلال التقرير التالي.


أعلن الإعلامي الرياضي السعودي خضير البراق، إصابة أول رئيس ناد في السعودية، بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف البراق في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن إصابة خالد الصياح، رئيس نادي الثقبة، المشارك في دوري الدرجة الثانية السعودي، بفيروس "كورونا"، حيث تم إدخاله العناية المركزة.


أصدرت السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من القرارات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

ونرصد هذه القرارات التي اتخذتها السعودية خلال الساعات الماضية: 


أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "من الحالات الـ15 هناك مقيمان اثنان من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية في مدينة الرياض كانا مخالطين لحالات سابقة، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض، خمسة مواطنين مخالطين لحالات سابقة وجميعهم معزولون بمنشأة صحية بالقطيف".


تشهد سماء  المملكة العربية السعودية تحديدا من الجهة الجنوبية الغربية طقسا غير مستقر بعد فترة طويلة كانت تشهد فيها تلك المنطقة استقرارا وتحسنا فى الأحوال الجوية. 


أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تعافي ثالث حالة لمواطن سعودي من المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد١٩) في المملكة.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم،  إن الفحص المخبري أثبت خلو المواطن من الفيروس حيث يتمتع حاليًا بصحة جيدة وخرج من مجمع الدمام الطبي.


أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية، إغلاق جميع محلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، وذلك ضمن الجهود لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. 

وقررت السلطات السعودية، منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 


وسط أعداد كبيرة لمواطنين سعوديين وقفوا  بمطار جاكرتا فى  انتظار العد التنازلي لموعد الطائرة التى تقلهم إلى بلدهم وبدا عليهم واضحا علامات القلق لانتظارهم الطويل بسبب تأخر موعد الرحلة، وإذا يطل عليهم سفير بلادهم سفير خادم الحرمين بإندونيسيا ليمتص فجأة حالة التوتر بكلمات أدخلت على قلوبهم الطمأنينة والهدوء النفسي فى موقف ليس بغريب على أبناء المملكة الذين نهلوا من ملكها الإنسانية والقدوة وتحمل المسؤولية.


قررت السلطات السعودية، اليوم الأحد، الحد من تواجد الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية والخاصة والاعتماد على التعاملات الإلكترونية، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا. 


نفى الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وجود إصابة بكورونا في أي مسجد من مساجد المملكة، مؤكدًا أن هناك التزاما بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار الفيروس.
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