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برلمان

مجلس النواب يقرر تعليق الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية مؤقتا

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:23 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

أعلن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس قررت تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء للزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر.

يأتى ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

كما أكد على جميع العاملين بالمجلس ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص.

ويشار إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة العامة للمجلس التي عُقدت يوم الثلاثاء 10 مارس رفع الجلسات العامة لمدة أسبوعيين على أن تعود للانعقاد يوم 29 مارس الجاري.

ويأتى ذلك حرصًا من المجلس على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين به.
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