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أخبار العالم

للحوامل والمرضى.. توجيهات سعودية لـ القطاع الخاص للحد من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 03:54 م
توجيهات سعودية لـ
توجيهات سعودية لـ القطاع الخاص للحد من كورونا
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شيماء مصطفى
وجهت المملكة العربية السعودية، القطاع الخاص بإعطاء الحوامل والمرضى إجازة لمدة 14 يوما في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لنبأ عاجل لقناة "العربية".

وذكر التليفزيون السعودي أن الإجازة في القطاع الخاص تشمل الحوامل والمرضى وليس كل الموظفين.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أكد أن السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

وطالب الربيعة جميع المواطنين والمقيمين في السعودية البقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة.

وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، داعيا المواطنين إلى أخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط.

وقال إن 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي، مؤكدا الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا.

وأوضح الربيعة أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة، لافتا إلى أن 48 من المصابين هم من الذكور والبقية نساء، و54 من السعوديين والبقية من جنسيات مختلفة. 
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