AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب أزمة كورونا .. رابطة الدوري الألماني تحسم موقف بوندسليجا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
حسمت رابطة الدوري الألماني، اليوم الإثنين، موقف مسابقة دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) والدرجة الثانية، وذلك خلال جلسة الجمعية العامة للأعضاء التي تضم 36 ناديا، تعليق المسابقتين حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.

وبحسب موقع "سبورت1"، فإن الإيقاف سيمتد حتى الثاني من أبريل، دون المساس بالقرار السابق، ويسري ذلك على مسابقتي البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية.

وأكد كريستيان سيفيرت، المدير الإداري للرابطة، أن هذا القرار لا يعني عودة المسابقات منذ الثالث من أبريل المقبل.

وأشار سيفيرت إلى عقد اجتماع آخر يوم 30 مارس الجاري، لمتابعة تطورات الأزمة الحالية واتخاذ قرار آخر بشأن الفترة المقبلة.

وألمح سيفيرت إلى إمكانية استئناف مباريات البوندسليجا لاحقًا، لكن دون حضور الجماهير، لكن القرار النهائي سيتم اتخاذه في وقت لاحق.
Advertisements

ترشيحاتنا

الأزمة تتصاعد.. الصين تحذر أمريكا بعد اتهامات كورونا

هناكل إيه النهاردة .. صينية بطاطس بالفراخ و أرز بالبابريكا والحلو : الكنافة بالفواكه

مرتضى منصور يوافق على طلب يوسف أوباما المفاجئ

مصر تواصل مواجهة كورونا.. حظر الطيران وتخفيض العاملين بأجهزة الدولة.. ومدبولي يؤكد: قادرون على السيطرة على الفيروس خلال أسبوعين..فيديو

إغلاق الأسواق وتعليق الحضور للعمل.. السعودية تتخذ 8 إجراءات وقائية جديدة لمواجهة كورونا

أزمة عكارة النيل .. ما أسبابها ومتى تنتهي ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مساعدة بعض المصابين.. مسعف إيطالي يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

بـ الضفائر هنا الزاهد في إطلالة كاجوال.. والجمهور: طفلة مدهشة ..شاهد

للوقاية من كورونا.. فوائد الليمون في قتل الفيروسات