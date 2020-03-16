بسبب أزمة كورونا .. رابطة الدوري الألماني تحسم موقف بوندسليجا

حسمت رابطة الدوري الألماني، اليوم الإثنين، موقف مسابقة دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) والدرجة الثانية، وذلك خلال جلسة الجمعية العامة للأعضاء التي تضم 36 ناديا، تعليق المسابقتين حتى الثاني من أبريل المقبل على الأقل، بسبب أزمة فيروس كورونا.





وبحسب موقع "سبورت1"، فإن الإيقاف سيمتد حتى الثاني من أبريل، دون المساس بالقرار السابق، ويسري ذلك على مسابقتي البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية.





وأكد كريستيان سيفيرت، المدير الإداري للرابطة، أن هذا القرار لا يعني عودة المسابقات منذ الثالث من أبريل المقبل.





وأشار سيفيرت إلى عقد اجتماع آخر يوم 30 مارس الجاري، لمتابعة تطورات الأزمة الحالية واتخاذ قرار آخر بشأن الفترة المقبلة.



