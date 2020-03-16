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رياضة

مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وبادجي في الأهلي

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:50 م
رمضان صبحي نجم النادي
رمضان صبحي نجم النادي الأهلي
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قسم الرياضة
دخل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى فى مشادة عنيفة مع السنغالى أليو بادجى خلال مران الفريق الصباحي اليوم.

وكانت المشادة القوية بين رمضان صبحي وأليو بادجي بسبب تدخل اللاعب السنغالى عليه بقوة خلال تدريب الفريق؛ وهو ما أدى إلى انفعال صبحي بشكل كبير.

وتدخل لاعبو الأهلي والجهاز الفنى لتهدئة الأجواء بين صبحي و بادجي، وتسببت المشادة بين اللاعبين فى غضب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر ولكن تم استكمال المران الذى لم يستغرق وقتا طويلا.

وفى هذا السياق قرر السويسري رينه فايلر مدرب الأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام عن التدريبات الجماعية.

ويأتي هذا القرار عقب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بوقف النشاط الرياضي في النادي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.


وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجاء نص البيان كالتالي: 

"بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة 15 يوما اعتبارا من الاثنين 16 مارس، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".
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