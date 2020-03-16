مشادة عنيفة بين رمضان صبحي وبادجي في الأهلي

دخل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلى فى مشادة عنيفة مع السنغالى أليو بادجى خلال مران الفريق الصباحي اليوم.





وكانت المشادة القوية بين رمضان صبحي و أليو بادجي بسبب تدخل اللاعب السنغالى عليه بقوة خلال تدريب الفريق؛ وهو ما أدى إلى انفعال صبحي بشكل كبير.





وتدخل لاعبو الأهلي والجهاز الفنى لتهدئة الأجواء بين صبحي و بادجي، وتسببت المشادة بين اللاعبين فى غضب الجهاز الفنى للأحمر بقيادة فايلر ولكن تم استكمال المران الذى لم يستغرق وقتا طويلا.





وفى هذا السياق قرر السويسري رينه فايلر مدرب الأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 6 أيام عن التدريبات الجماعية.





ويأتي هذا القرار عقب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بوقف النشاط الرياضي في النادي كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.









وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وجاء نص البيان كالتالي:



