قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار

شهدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، استخدام الكواشف الإلكترونية، لقياس درجات الحرارة، وفحص المترددين عليها والمتعاملين معها قبل دخول مبنى النقابة، مع منحهم كمامات طبية مجانية، ومطهرات لليد للتعقيم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونجحت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، بالأمس، في تنفيذ خطة وقائية تمثلت في تعقيم وتطهير المبنى كاملًا بما في ذلك المصاعد الكهربائية، وقاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفرالشخ، تعليق جميع الاجتماعات والفعاليات و أنشطة اللجان، و تقليص ساعات العمل بالنقابة لتصبح من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، و إلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع إلى قياس درجة الحرارة إليكترونيًا وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى.



