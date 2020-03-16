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محافظات

قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:33 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت نقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، استخدام الكواشف الإلكترونية، لقياس درجات الحرارة، وفحص المترددين عليها والمتعاملين معها قبل دخول مبنى النقابة، مع منحهم كمامات طبية مجانية، ومطهرات لليد للتعقيم، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونجحت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، بالأمس، في تنفيذ خطة وقائية تمثلت في تعقيم وتطهير المبنى كاملًا بما في ذلك المصاعد الكهربائية، وقاعات الاجتماعات والمكاتب الإدارية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين بكفرالشخ، تعليق جميع الاجتماعات والفعاليات وأنشطة اللجان، وتقليص ساعات العمل بالنقابة لتصبح من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساءً، وإلزام جميع المتعاملين مع النقابة بالخضوع إلى قياس درجة الحرارة إليكترونيًا وارتداء الكمامة الطبية عند دخول المبنى.

وأشار المهندس محمد ربيع، الأمين العام للنقابة بكفر الشيخ، إلى أن هناك بعض الإجراءات الجديدة بخصوص لجان التصالح، منها إيقاف استقبال ملفات جديدة، ويسمح بتواجد مندوب واحد فقط عن كل مكتب استشارى ويحضر عند استدعائه، مع استمرار لجان الفحص والاعتماد فى عملها.
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
قياس الحرارة إلكترونيا.. كيف تتعامل نقابة المهندسين في كفر الشيخ مع الزوار
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