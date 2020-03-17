المطارات المصرية لن تبقى خاوية.. خطط ما بعد تعليق رحلات الطيران

أكد الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدنى، أنه سوف يتم الاستمرار في تطهير كافة المطارات المصرية والمنشآت الحيوية بقطاع الطيران المدني، خلال فترة تعليق رحلات الطيران.

وأوضح وزير الطيران، خلال اجتماعه مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار، أنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال مدة التعليق وان المطارات المصرية سوف تستمر في استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب) وذلك للسماح للوفود السياحية المتواجدة حاليًا بمصر لاستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم والعودة إلى بلادهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم وذلك دون استقدام اي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.





وأوضح الدكتور خالد العناني ان فترة تعليق الطيران لن تكون فترة سكون بل سيتم استغلالها لترتيب البيت من الداخل لتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة الصحية حيث تم الاتفاق مع شركة عالمية للقيام بتعقيم الفنادق الثابتة و العائمة والمنتجعات و المنشآت السياحية بالاضافة الي الكشف علي العاملين بالقطاع السياحي للاطمئنان علي حالتهم الصحية و تدريبهم للنهوض بمستوي كفاءتهم.





وشدد الطيار محمد منار، على أن المجال الجوي المصري غير مغلق وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل رحلات الطيران الداخلية ورحلات الشحن الجوي لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.







جاء ذلك خلال اجتماع وزيري الطيران والسياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية و رئيس غرفة الشركات السياحة لمناقشة تنفيذ القرار الخاص بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٠.