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جمال شعبان يكشف عن 6 وسائل لزيادة المناعة ضد كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:16 ص
٦ وسائل لزيادة المناعة
٦ وسائل لزيادة المناعة ضد كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق عن ٦ وسائل لزيادة المناعة ضد فيروس كورونا ،الذي أصبح وباء عالميا .

وقال " عميد معهد القلب السابق " من خلال منشور له على صفحته الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك ، إن على الجميع اتباع هذه العادات لحين اعتماد علاج و تطعيم الكورونا والتى تشمل ما يلي :

تجنب الإجهاد

لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد من الالتهاب

تناول وجبات تحتوي على فيتامين دال 

فيتامين دال فى البيض والسمك مع التعرض للشمس وأحيانا أقراص تحت الإشراف الطبي

تجنب الكحوليات 

جميع الكحوليات تجعل الشخص عرضة للإصابة بالأمراض كما أنها تقلل المناعة 

الامتناع عن التدخين

يتسبب التدخين فى تلف بعض الشعيرات داخل الأنف مما يجعل من السهل مرور الفيروس سريعا لذلك المدخنين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .

ممارسة الرياضة

الرياضة تساعد على رفع مناعة الجسم التي تواجه الأمراض وتحاربها ومن الممكن أن يتنصر الجسم على التعافى من الأمراض سريعا بعكس الأشخاص غير الرياضيين .

النوم لفترات كافية

النوم لفترات كافية يجعل الجسم يقظ ويرفع معدل المناعة لمحاربة الفيروسات والألتهابات .
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