الاتحاد الآسيوي يحدد الموعد الجديد لاستكمال دوري الأبطال

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الموعد الجديد لاستكمال دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد قراره بتأجيل الجولتين الثالثة والرابعة، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي، يتجه لاستكمال دور مجموعات دوري الأبطال لأندية غرب القارة، عبر نظام التجمع في أغسطس المقبل، بعد تأجيل الجولتين الثالثة والرابعة بسبب كورونا.



وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تقدم مقترح تأجيل الجولتين الخامسة والسادسة، بعد أن حظي بدعم أغلب الاتحادات المحلية الأعضاء في لجنة المسابقات بالاتحاد القاري، واستكمال البطولة في الموسم الجديد.