شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد

تستمر المحافظات في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمنع انتشارة، فقد استكملت المحافظات تطهير المدارس والمساجد ودواوين عموم المحافظات والمستشفيات وغيرها من المنشآت الحيوية بمحافظات الدقهلية وجنوب سيناء والوادى الجديد والشرقية ومطروح.





كما أجرى المحافظون جولات تفقدية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.





ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتصدى بحزم لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية أو استغلال المواطنين.





وكلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين؛ بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.





وأهاب وزير التنمية المحلية، المواطنين، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلي رأسها التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات.





وأشار شعراوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس؛ لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع "الشيشة".





وقال شعراوي إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضًا بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.





وأكد أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وكذا حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



