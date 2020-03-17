AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 12:36 م
الاجراءات الوقائية
الاجراءات الوقائية
Advertisements
ايمان البكش
تستمر المحافظات في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولمنع انتشارة، فقد استكملت المحافظات تطهير المدارس والمساجد ودواوين عموم المحافظات والمستشفيات وغيرها من المنشآت الحيوية بمحافظات الدقهلية وجنوب سيناء والوادى الجديد والشرقية ومطروح.

كما أجرى المحافظون جولات تفقدية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا.

ووجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتصدى بحزم لمحاولات التلاعب فى أسعار السلع الأساسية أو استغلال المواطنين. 

وكلف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين، بتشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات لمنع التخزين والتلاعب في الأسعار مع تزايد معدلات استهلاكها من المواطنين؛ بسبب تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية فيما يخص فيروس كورونا.

وأهاب وزير التنمية المحلية، المواطنين، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية خاصة فى البيان الذى أصدرته منذ أيام وعلي رأسها التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات. 

وأشار شعراوي إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل إن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس؛ لذا تتطلب المصلحة العامة للمواطنين وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة في هذه المرحلة لمنع انتشار أو نقل فيروس كورونا أن يتم منع "الشيشة". 

وقال شعراوي إن الوزارة بدأت بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين.  

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات ستقوم أيضًا بغلق الصالات والمراكز الرياضية (الجيم)، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الوزراء الخاصة بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا لحين إشعار آخر.

وأكد أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على تواصل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة جهودها أيضًا لتنفيذ قرار السيدة وزيرة التضامن الإجتماعي بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالحضانات لمدة أسبوعين، وكذا حملات غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية والتعليمية التي تم تكليف الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وعلى رأسها مديريات التربية والتعليم ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
شاهد.. إجراءات التعقيم بجنوب سيناء والدقهلية والشرقية ومطروح والوادى الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعراوي: بدء تفعيل غرفة العمليات بالوزارة لمتابعة إجراءات المحافظات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا

التنمية المحلية: حملات لـ حظر الشيشة وغلق صالات الجيم والمراكز التعليمية..صور

شاهد.. تطهير حي غرب شبرا الخيمة لمواجهة فيروس كورونا

شاهد.. الإجراءات الاحترازية في أسوان والوادي الجديد وأسيوط للوقاية من كورونا

للوقاية من كورونا.. محافظ المنيا يحظر تدخين الشيشة بالمقاهي والمحال العامة

غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. اِعرف عقوبات مخالفي قرار منع الشيشة

ترشيحاتنا

موقف محرج في مول شهير بسبب عربة محملة بالمنتجات..صور

بالأسماء والصور.. مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في تصادم بسوهاج

بعد انتقاد عمرو دياب.. زكي فطين عبد الوهاب يستشهد بـ راجح داود

دفن دون جنازة.. ماذا يحدث في بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا؟

بعد شائعة إصابتها بفيروس كورونا.. أجرأ اطلالات بيرين سات

بعد عودة كولونيا 555 للساحة.. هل تقي من فيروس كورونا المستجد؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف إصابة طفل بريطاني بـ كورونا خلال عطلة عائلية.. تفاصيل

بعد ادعائه الإصابة بفيروس كورونا.. مسافر يتسبب في تأخر طائرة 8 ساعات

شوارع ومواصلات خالية من الناس في بريطانيا بسبب كورونا