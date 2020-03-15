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أخبار البلد

الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم

الأحد 15/مارس/2020 - 07:40 م
جهود غلق مراكز وسناتر
جهود غلق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية
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ايمان البكش
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بغلق مراكز  وسناتر الدروس الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة فيروس كورونا.
  
وقال شعراوي إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت اليوم بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق 569 مركزا وسنتر للدروس الخصوصية.  

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة ستواصل متابعتها لجهود المحافظات فيما يخص سناتر الدروس الخصوصية وغلق الحضانات بالتنسيق مع مديريات التضامن.
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم
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