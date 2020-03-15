الحكومة تضرب بيد من حديد .. إغلاق 569 مركزا للدروس الخصوصية في المحافظات اليوم

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بغلق

مراكز وسناتر الدروس الخصوصية

خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات التى بدأت اليوم لمواجهة فيروس كورونا.