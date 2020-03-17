تضارب تصريحات .. ترامب يشكر جوجل لهذا السبب

منذ عدة أيام، أعلنت شركة جوجل عبر موقع Google Communications الرسمى على موقع "تويتر"، تواصل عملها مع حكومة الولايات المتحدة؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا والمعروف علميا باسم COVID-19، وإنهم يقومون بتطوير أداة لمساعدة الأفراد في اكتشاف فيروس كورونا بشكل علمى، وأن الشركة في مراحلها الأولى لإنشاء هذا المشروع، حيث يتم إجراء الاختبارات من أجل التوسع في المشروع.
وذكرت شبكة بي بي سي، أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قال إن شركة جوجل تعمل على موقع إلكتروني لفحص أعراض فيروس كورونا، يخدم كل الأمريكيين، في حين أن الشركة تقوم بتطوير الموقع وتجربته على سكان منطقة خليج كاليفورنيا فقط، وليس على كل الأمريكيين كما ادعى ترامب.
والمشروع الذى تقوم به شركة جوجل هو عبارة عن موقع إلكترونى يخبر المستخدمين إذا كانت الأعراض المرضية التى تظهر عليهم مطابقة لفيروس كورونا أم لا، الأمر الذى من شأنه الاحتواء و الحد من فيروس كورونا.
وتم إطلاق الموقع أمس لسكان منطقة خليج كاليفورنيا، وقالت شركة Verily التابعة لشركة Alphabet المالكة لجوجل، في بيان لها، إن المشروع في مراحله الأولى، وإنها تعمل على التوسع في توفير الموقع لأكبر عدد ممكن من المستخدمين خارج منطقة خليج كاليفورنيا.
وكان الرئيس ترامب، قال في مؤتمر صحفى عقد في البيت الأبيض، إن المدير التنفيذى لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، قام بالاعتذار له في مكالمة هاتفية، كما شكر ترامب شركة جوجل وفريق العلاقات العامة بالشركة، ثم تابع إن مدير جوجل رجل عظيم، فقد اتصل بى واعتذر، ولا أعرف من أين يحصل الإعلام على هذه المعلومات الكاذبة.
وذكر موقع Tech Crunch أن سبب الاعتذار ليس واضحا، ولكن الرئيس الأمريكى بدوره مدح فريق العلاقات العامة بشركة جوجل لتأكيد جهود الرئيس ترامب في مشروع تطوير موقع إلكتروني عالمي لاحتواء فيروس كورونا.