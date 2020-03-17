تضارب تصريحات .. ترامب يشكر جوجل لهذا السبب

وذكرت شبكة بي بي سي، أن

،

، قال إن

تعمل على موقع إلكتروني لفحص أعراض فيروس كورونا، يخدم كل الأمريكيين، في حين أن

تقوم بتطوير الموقع وتجربته على سكان منطقة خليج كاليفورنيا فقط، وليس على كل الأمريكيين كما ادعى ترامب.