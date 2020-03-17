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أخبار العالم

إصابة السفير الإسرائيلي ونائبه في ألمانيا بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإصابة السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا بفيروس كورونا.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي، إن السفير جيرمي يسخروف، تم تشخيصه اليوم مصابا بفيروس كورونا.

وأضاف أنه في أعقاب ذلك تم غلق السفارة الإسرائيلية في برلين، وتم إدخال الطاقم إلى العزل.

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم  الثلاثاء، رصد عدد من الحالات دفعة واحدة لدى سكان مستوطنة موديعين.

وقال رئيس بلدية المستوطنة "يجب على جميع السكان محاولة البقاء في منازلهم وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

وأشارت قناة مكان الإسرائيلية إلى أن هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في المستوطنة، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألفا من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه".

وأضافت "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".
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