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مرأة

فـ 3 دقائق.. حيل سحرية تخلصك من بقع القهوة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:00 ص
طرق ازالة بقع القهوة
طرق ازالة بقع القهوة
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نهى هجرس
تعانى العديد من السيدات بسبب بقع القهوة، ولذلك نقدم لكى طرق سهلة جدا وبسيطة خالص للتخلص من بقع القهوة بكل سهولة من الملابس والسجاد وإليك أهم الخطوات..

ووفقًا لما قدمه موقع "wiki how" اليكم اهم طرق ازالة بقع القهوة

1. الماء هو الحل الأول عندما تنسكب القهوة على القميص، السروال أو التنورة، ضعيهم مباشرة تحت ماء بارد جاري، أو بقطعة مبللة، مع وضع قطعة قماش جافة تحت الثياب لتمتص الرطوبة الزائدة.

2. في حال وجود منظف غسيل أو مزيل بقع يدوي، امنحي البقعة القليل منه مع غسلها بالماء مرة ثانية، ثم ضعي قطعة الثياب في الغسالة، أو جففي المنظف قدر الامكان، وبالنسبة لقطع الثياب من الجلد أو الفرو، نظفيها بقدر ما تستطيعين واتركي الأمر للمختصين.

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3. لا يجب وضع الحرارة على البقع، لأن الحرارة ستثبّت أي بقعة عضوية، بما فيها القهوة، الشاي والدم، لذلك يتم غسلها بماء بارد، والتأكد من زوالها قبل وضعها للتجفيف.


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