أخبار العلوم والتكنولوجيا.. برنامج ضار لتتبع كورونا.. ترامب يشكر جوجل لهذا السبب

نظرا لتوقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـإجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، نتج عنه ازدياد في استهلاك شبكة الإنترنت على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة ألعاب الفيديو إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.