أخبار العلوم والتكنولوجيا.. برنامج ضار لتتبع كورونا.. ترامب يشكر جوجل لهذا السبب

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد"، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.
نظرا لتفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، تطلب الموقف أخذ إجراءات مثل إغلاق المدارس والجامعات، وتحويل المحاضرات والامتحانات إلكترونيا، بالإضافة إلى قرارات العمل من المنزل التى اتخذتها بعض الشركات، وذلك من باب الإجراءات الاحترازية، ولكن ماذا سنفعل إذا أردنا التحدث أو التواصل مع أحد المصابين بالفيروس، أثناء العزل الصحى.
ذكرت صحيفة Evening Standard البريطانية أن عددا من مستخدمي الهواتف المحمولة في معظم أنحاء المملكة المتحدة حدث لديهم تعطل في شبكة الاتصالات و كذلك شبكة الإنترنت، ولم يكونوا قادرين على استقبال او إرسال المكالمات الهاتفية.
يتابع العالم الأخبار والمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا، بحرص ممزوج بالقلق والخوف من إحتمالية إصابتهم أو إصابة ذويهم بالمرض، ولا يتوقفون عن متابعة كل جديد عن المرض.
قدم خبير التقنية محمد النواوى أولي حلقات برنامجه "التكنولوجيا مع النواوى" على قناة موقع صدى البلد الإخبارى عبر يوتيوب، والتى شهدت كشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف الذكية وإكسسواراتها فى مصر، عقب أزمة فيروس كورونا فى الصين التى تمثل الطاقة الإنتاجية العظمى فى هذا المجال.
قامت شركة الإنترنت الأمريكية Mint Mobile، والمملوكة للممثل الشهير رايان رينولدز، باهداء عملائها شهر من الإنترنت المجانى، بسبب فيروس كورونا.
منذ عدة أيام، أعلنت شركة جوجل عبر موقع Google Communications الرسمى على موقع "تويتر"، تواصل عملها مع حكومة الولايات المتحدة؛ لاحتواء انتشار فيروس كورونا والمعروف علميا باسم COVID-19، وإنهم يقومون بتطوير أداة لمساعدة الأفراد في اكتشاف فيروس كورونا بشكل علمى، وأن الشركة في مراحلها الأولى لإنشاء هذا المشروع، حيث يتم إجراء الاختبارات من أجل التوسع في المشروع.
قامت شركة مايكروسوفت للبرمجيات، بإطلاق بوابة ويب على محرك البحث Bing التابع لها، لمتابعة كل مستجدات أخبار فيروس كورونا.
نظرا لتوقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـإجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، نتج عنه ازدياد في استهلاك شبكة الإنترنت على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة ألعاب الفيديو إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.
تتميز فئة الـ S الشهيرة لدى الصانع الكورى الجنوبى العريق سامسونج بالعديد من المميزات، أبرزها الأناقة الشديدة والأداء القوي؛ لذلك يسعى محبو نظام أندرويد لاقتناء أحد إصدارات هذه الفئة ولكن العقبة الأكبر دائماُ تقف أمامهم لتحقيق ذلك، هي السعر.