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حوادث

أخبار الحوادث.. الداخلية ترجئ استبدال اللوحات المعدنية والملصق الإلكتروني.. ضبط إخواني يروج شائعات عن كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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محمد زهير - عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


أعلنت وزارة الداخلية عن إرجاء إجراءات استبدال اللوحات المعدنية القديمة "ذات الأرقام فقط" باللوحات المعدنية المطورة "ذات الأرقام والحروف".


تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإخوانية لترويجه شائعات وأخبارا مغلوطة ومفبركة، والادعاء على غير الحقيقة بانتشار فيروس "كورونا" بشكل واسع فى مصر، وارتفاع عدد  الوفيات بغرض إثارة الرأى العام.


أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله ،اليوم، حكمها بالسجن المؤبد لربة منزل قتلت زوجها بإلقائه في مياه مصرف علي  خليفة مشادة بينهما.


أكدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، وزير العدل، عدم صحة ما أشيع عن الاشتباه في إصابة أحد موظفي محكمة الأسرة بالعجوزة بفيروس كورونا.


واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر، بتعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
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