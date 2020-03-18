صندوق النقد الدولي يرفض إقراض فنزويلا بـ 5 مليارات دولار لمواجهة كورونا

رفض صندوق النقد الدولي منح فنزويلا قرضًا؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.





وتقدّمت "فنزويلا" بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض عاجل بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك لمكافحة وباء كورونا.





وطلب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، القرض، في رسالة وجّهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييف.





وكانت آخر مرة حصلت فيها فنزويلا على مساعدات من صندوق النقد الدولي عام 2001.



