AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أول تعليق من رجائي عطية عقب إعلان فوزه نقيبًا للمحامين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:22 ص
رجائى عطية
رجائى عطية
Advertisements
حمادة خطاب

قدم رجائى عطية، الفائز بمنصب نقيب المحامين، الشكر للجمعية العمومية لنقابة المحامين بعد اختيارهم له نقيبا للمحامين.

وقال عطية في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن المحامين أثبتوا أنهم قادرون علي التغيير واستطاعوا لأول مرة فرض إرادتهم بلا تأثير من أحد وقالوا نعم للأمل والطموح واسترداد العزة والكرامة والشفافية.


وعن فارق الأصوات بينه وبين المرشح المنافس، قال، لم أكن أتوقع كل هذا الفارق فهو فاق توقعاتي ولكن إرادة المحامين كانت الحكم في كل الأحوال.


يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

اليوم .. القضاء الإدارى يفصل فى دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

رفض دعاوى وقف انتخابات المحامين.. وإجراؤها في موعدها

ضمن جولاتها الانتخابية.. قائمة رجائي عطية تجوب السويس

إقبال متوسط من المحامين على انتخابات النقابة في بني سويف

إقبال كبير على انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر.. و1156 لهم حق التصويت

ترشيحاتنا

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

متصل للإبراشي على الهواء: اتبرع أنت وزمايلك وساعدوا الدولة في أزمة كورونا

ظرف استثنائى..التعليم العالي تكشف حقيقة تأجيل الامتحانات.. فيديو

3 عروض من الدوري الإنجليزي لـ مصطفى محمد.. تعرف على التفاصيل

إيران تعلن إلغاء جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي

الله يرحمه.. زوجة أحمد الفيشاوى تشعل السوشيال ميديا بصور مقتنيات حماها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها