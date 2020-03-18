أول تعليق من رجائي عطية عقب إعلان فوزه نقيبًا للمحامين

قدم رجائى عطية، الفائز بمنصب نقيب المحامين، الشكر للجمعية العمومية لنقابة المحامين بعد اختيارهم له نقيبا للمحامين.

وقال عطية في تصريحات خاصة لصدى البلد، إن المحامين أثبتوا أنهم قادرون علي التغيير واستطاعوا لأول مرة فرض إرادتهم بلا تأثير من أحد وقالوا نعم للأمل والطموح واسترداد العزة والكرامة والشفافية.





وعن فارق الأصوات بينه وبين المرشح المنافس، قال، لم أكن أتوقع كل هذا الفارق فهو فاق توقعاتي ولكن إرادة المحامين كانت الحكم في كل الأحوال.





يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.