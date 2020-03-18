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حوادث

تفعيل خدمات إلكترونية.. العدل توجه الشهر العقاري بالتعاقد مع شركات لتطهير مقاره

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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جودت عيد وعمرو خليفة
وجهت وزارة العدل مسئولي الشهر العقاري، بالتعاقد مع شركات خاصة لتنظيف وتعقيم وتطهير جميع المقار بالمحافظات. 

كما تلقى الشهر العقاري كتابًا دوريًا من وزارة العدل بشأن تنظيم العمل خلال الفترة القادمة بعد قرار رئيس الوزراء بتخفيض أعداد الموظفين للنصف في المؤسسات الحكومية.

وتضمن الكتاب الدوري ايقاف إجراءات انتقالات أعمال التوثيق خارج مكاتب التوثيق طوال المدة التي حددتها العدل.

كما تقرر اقتصار خدمات التوثيق الالكترونية علي مقار الشهر العقاري التي تتيح هذه الخدمة ماعدا خدمة تسجيل الممتلك وحدد الكتاب الدوري المتاح بها الخدمات الالكترونية، وهي شمال وجنوب القاهرة والجيزة وبورسعيد فيما يتعلق باستهراج صور المشهرات وشهادات التصرف العقارية، والمنشورات الفنية والمالية والكتب الدورية ،فيما تتولي كافة المكاتب تفعيل الخدمات الالكترونية لتوثيق خدمات توثيق الزواج والشهادات والطلاق والرخصة الدولية .


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