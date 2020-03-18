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أخبار العالم

قرار عاجل من الجيش الليبي لمواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:09 م
قرار عاجل من الجيش
قرار عاجل من الجيش الليبي لمواجهة فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق كافة الحدود الواقعة بمناطق سيطرته كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس القاتل.

وذكرت القيادة العامة للجيش، عبر تويتر أنه: "ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره..القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها".

وأعلن الجيش الوطني الليبي، فرض حظر جزئي للتجوال في شرق ليبيا، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ومنذ ظهور فيروس كورونا في الصين، وصلت الإصابات على مستوى العالم إلى 204572 حالة، توفى منها 8272 شخصا؛ وتعافى 82126 فيما يخضع حاليا 114174 شخصا للعلاج.

ولم تؤكد ليبيا بعد أي حالة إصابة بالفيروس، إلا أن حكومتي بنغازي وطرابلس فرضتا قيودا مشددة على السفر والانتقالات بسبب الأزمة.
قرار عاجل من الجيش الليبي لمواجهة فيروس كورونا
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