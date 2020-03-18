قرار عاجل من الجيش الليبي لمواجهة فيروس كورونا

أصدر الجيش الوطني الليبي، اليوم الأربعاء، قرارا بإغلاق كافة الحدود الواقعة بمناطق سيطرته كإجراء احترازي في مواجهة الفيروس القاتل.





وذكرت القيادة العامة للجيش، عبر تويتر أنه: "ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا والحد من انتشاره..القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية توجه تعليماتها بإغلاق كافة حدود الدولة الخاضعة لسيطرتها".





وأعلن الجيش الوطني الليبي، فرض حظر جزئي للتجوال في شرق ليبيا، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.





ومنذ ظهور فيروس كورونا في الصين، وصلت الإصابات على مستوى العالم إلى 204572 حالة، توفى منها 8272 شخصا؛ وتعافى 82126 فيما يخضع حاليا 114174 شخصا للعلاج.



