AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:54 م
الجارديان
الجارديان
Advertisements
محمد عبد المنعم
استمرارًا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للاستعلامات في مواجهة التجاوزات والبيانات المضللة التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية وكذلك مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة على حسابه فى "تويتر"، فقد بعث الكاتب الصحفي/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة خطابًا إلى رئيسة تحرير صحيفة "الجارديان" تضمن رصد الأخطاء المهنية والتجاوزات التي اقترفتها مراسلة الصحيفة في القاهرة والتي كان أحدث مثال لها التقرير الذي نشرته الصحيفة نقلًا عن مراسلتها يوم الأحد الماضي والذي تضمن بيانات مضللة وغير صحيحة عن أعداد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" في مصر على نحو يتعارض مع كل ما هو متعارف عليه من أخلاقيات مهنة الصحافة والقواعد التي تحكم عمل الصحفيين في العالم كله.


وطالب "رشوان" في خطابه صحيفة "الجارديان" بنشر أعتذار بنفس طريقة نشر التقرير المغلوط والمسيئ لمصر، مؤكدًا احتفاظ هيئة الاستعلامات بحقها في اللجوء إلى الوسائل القانونية إزاء ما تسبب فيه نشر هذه البيانات الخاطئة من أضرار.

وأبلغ "رشوان" رئيسة تحرير الصحيفة بسحب اعتماد مراسلتها بالقاهرة.

وقد تم مساء أمس الثلاثاء استدعاء مراسلة صحيفة الجارديان "روث مايكلسون" إلى مقر المركز الصحفي للمراسلين الأجانب حيث تم تسليمها قرار سحب اعتمادها رسميًا، وكذلك صورة من الخطاب الموجه إلى رئيس تحرير الصحيفة.

كما بعث رئيس هيئة الاستعلامات خطابًا مماثلًا إلى رئيس تحرير صحيفة "نيويورك تايمز" يدين فيه بشدة انتهاكات مراسل الصحيفة في القاهرة لقواعد مهنة الصحافة التي يقرها العالم كله ومنها الصحيفة الأمريكية نفسها، وآخر نماذج هذه الانتهاكات هي قيام المراسل بنشر تغريدات على حسابه على "تويتر" في إطار عمله الصحفي بالقاهرة روج فيه معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر مما أدى إلى الإضرار بصورة مصر وجهودها في مواجهة هذا الوباء، وأثار الفزع والاضطراب لدى المصريين وشعوب العالم التي تواجه جميعها خطرًا مشتركًا في هذا التوقيت.

وأكد رشوان رفضه القاطع لهذا النهج المخالف لكل الأعراف الصحفية، وأبلغ رئيس تحرير الصحيفة بتوجيه إنذار أخير إلى المراسل لاحترام أصول وقواعد مهنة الصحافة، والتوقف عن تعمد الإساءة لمصر وشعبها.

وقد تم استدعاء الصحفي "ديكلان وولش" مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" إلى المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات صباح اليوم الأربعاء لتسليمه إنذارًا رسميًا من رئيس هيئة الاستعلامات، وكذلك نسخة من الخطاب الموجه إلى رئيس تحرير الصحيفة التي يعمل بها.

وقد صرح الكاتب الصحفي/ ضياء رشوان بأن الهيئة حريصة على تقديم كل التسهيلات للمراسلين الأجانب المعتمدين في مصر لممارسة عملهم الصحفي بكل حرية وفي إطار القانون، وأكد في الوقت نفسه أنه لا تسامح مع تعمد الإساءة وتجاوز حدود وقواعد مهنة الصحافة المعروفة في العالم خاصة في هذا التوقيت الذي لا يحتمل عبثًا من أي جهة في العالم كله.. بينما تتعرض الإنسانية لخطر لا يستثني أحدًا.

مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
مصر تسلم قرار إنهاء الاعتماد لمراسلة الجارديان.. وإنذار لمراسل نيويورك تايمز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالب بترحيل مراسل نيويورك تايمز وإغلاق مكتب جارديان.. نشأت الديهي يكشف مراحل إنتاج الشائعات ضد مصر والتمويل قطرى

بينهم فاروق الباز.. أطباء وخبراء مصر حول العالم يردون على أكاذيب الجارديان

لنشر أخبار كاذبة .. سحب اعتماد مراسلة "الجارديان" في مصر وتوجيه إنذار لمراسل "نيويورك تايمز"

الهيئة العامة للاستعلامات: مراسل الجارديان تعمد التضليل بشأن قضية بالغة الخطورة.. توجيه إنذار لمراسل «نيويورك تايمز».. ويجب الاعتماد على الأعراف الدولية في العمل الصحفي

بالدليل الفاضح.. علاقة الإخوان بـ شائعة إصابة 19 ألف مصري بكورونا

ضياء رشوان: تحديت مراسل الجارديان وفشل في الرد عليا.. فيديو

ترشيحاتنا

كاف بصدد اتخاذ قرار حاسم بشأن مباريات نصف نهائي دوري الأبطال والكونفيدرالية

حملات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بـ الغردقة والأقصر

حجر صحي 14 يوما للعاملين بالسياحة في شرم الشيخ.. (تفاصيل)

يقوي جسمك ضد كورونا.. 15 نوع طعام تناوله بكثرة لزيادة المناعة

تطور جديد يقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

الفيروس أصله أمريكي.. الصين تفضح ترامب وتقلب موازين لعبة كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

حقيقة تعرض مصر لزلزال كبير غدا.. شاهد

لا كورونا بعد اليوم؟..الصحة تكشف مفاجأة بشأن الحجر الصحي..فيديو

الداخلية : تعليق إستخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير السيارات .. خلال هذه الفترة

بشرى سارة.. فرنسا تعلن التوصل لعلاج لـ كورونا ومتوفر فى مصر بسعر رخيص

هل دخلت أسوان الحجر الصحي .. المحافظ يكشف الحقيقة

هل نهاية العالم تقترب.. هكذا رد المعهد الفلكي على ما ستتعرض له مصر بعد كورونا من زلازل وأشعة كونية.. واصطدام كويكب بالأرض نهاية أبريل

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن محمود الخطيب.. فيديو

حقيقة عزل مدينة شرم الشيخ بسبب فيروس كورونا (القصة الكاملة)

قرار جديد من التعليم للتخفيف على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

منهم حالات عائدة من العمرة.. فحص 106 حالات يشتبه في إصابتها بـ كورونا

فى زمن الكورونا.. ممنوع منعًا باتًا تناول الفسيخ والرنجة لهذا السبب.. فيديو

لمواجهة كورونا.. التموين: استخراج بدل الفاقد والتالف من موقع دعم مصر وإلغاء الحوالة البريدية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام.. أيهما صحي أكثر.. التوست الأسمر أم الأبيض؟

بمواصفات خيالية.. هيونداي تكشف عن ألنترا 2021

كارثة.. خلط الكحول مع الكلور ينتج عنه غاز سام