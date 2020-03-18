لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.. انهيار الجنيه الإسترليني أمام الدولار

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي اليوم لأدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، في تحول مهم في سلة العملات خلال الفترة الحالية المقترنة بانتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".





ووفقًا لبيانات نشرت اليوم، سجل الجنيه الإسترليني "الباوند" انخفاضًا أمام سلة العملات في أسواق المال اللندنية ليُتداول عند 1.117 مقابل الدولار لأول مرة منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.





وأرجح محللون ذلك الانخفاض إلى تحسن أداء الدولار الأمريكي وضعف أداء الباوند في الأسواق، معربين عن توقعهم بتعافي العملة البريطانية بعد انجلاء أزمة كورونا واستقرار الأسواق.





وعلى صعيد آخر، سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم انخفاضًا حادًا عند فتح جلسات التداول، على الرغم من إجراءات التحفيز المالي التي كشفت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وهبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 4.9% (ما يعادل 1035 نقطة) ليصل إلى 20202 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.4% (ما يعادل 253 نقطة) إلى 7081 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.2% (ما يعادل 106 نقاط) إلى 2422 نقطة.