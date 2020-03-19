شاهد.. لحظة غلق المحلات والكافيهات بالغردقة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء

باشر اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة عمليات غلق محلات وكافيهات الغردقة، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء اليوم.





بدأت الحملة بوسط مدينة الغردقة الدهار، حيث تم التنبيه على عدد من الكافيهات بإغلاقها إغلاقا تاما وحذر رئيس المدينة أصحاب المطاعم والكافيهات بأنه سيتم تطبيق٣٠ ألف جنيه غرامة غدا على أى مكان غير ملتزم.

كان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارا ينص في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة



