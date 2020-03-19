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أخبار العالم

السعودية تحسم وضع استقبال بضائع الشحن الجوي من الخارج

الخميس 19/مارس/2020 - 11:55 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن استمرار العمل في جميع مطارات المملكة في استقبال بضائع الشحن الجوي على مدار الساعة.


وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إلزام كافة الجهات المعنية وشركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة باشتراطات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد 19- (COVID).

 

واتخذت كافة الجهات كل ما يلزم من احتياطات لتعقيم وتطهير مرافق المحطات الخاصة بالشحن الجوي في مطارات المملكة، وعمل نقاط فحص طبية في جميع المحطات للعاملين والزوار، إضافة إلى تزويد الطواقم العاملة بكل وسائل الحماية والوقاية لتسير تدفق السلع والخدمات لكافة مدن المملكة بكل سلامة وأمان.

 

 ودعت الهيئة العامة للطيران المدني كافة شركات الشحن الجوي العاملة في مطارات المملكة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المنفذة في المطارات السعودية واتباع الإرشادات الصحية المتبعة في المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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