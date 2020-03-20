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أخبار العالم

لليوم الثاني.. الصين تخرج من قائمة إصابات كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:24 ص
لليوم الثاني.. الصين
لليوم الثاني.. الصين تخرج من قائمة إصابات كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت الصين عن عدم تسجيل أي حالات إصابة محلية بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

ووفقًا لموقع "أر تي إي"، لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البر الرئيسي الصيني.

كما تباطأ عدد وفيات كورونا في الصين منذ ظهور الفيروس في أواخر العام الماضي، فسجلت لجنة الصحة الوطنية ثلاث وفيات جديدة فقط، وهي أقل حصيلة يومية.

وقالت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، إن عدد مصابي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وصل إلى 80 ألفا و967 حالة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس، من الوافدين إليها من الدول الأخرى.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة "شينخوا" الإخبارية الصينية: "تم تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء منذ تفشيه إلى 3248 وفاة". 

وأضافت: "وفي مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، تم تسجيل حالتي وفاة ليصل إجمالي الوفيات بها إلى 3142 وفاة".
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