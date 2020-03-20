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حوادث

أهالي مرسى علم يطبقون إرشادات وزارة الصحة بالتزام المنازل

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:21 م
صدى البلد
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شهدت شوارع مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، حالة من الهدوء والالتزام بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهته.

 

وشهدت معظم الشوارع الرئيسية والميادين، الخلو التام من المواطنين وذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المستجدة، والتزم معظم أهالي مدينة مرسى علم بتعليمات وزارة الصحة.

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

 

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ إلى تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

 

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وذكر متحدث الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

 

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شاهد.. لحظة غلق المحلات والكافيهات بالغردقة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء




أهالي مرسى علم يطبقون إرشادات وزارة الصحة بالتزام المنازل
أهالي مرسى علم يطبقون إرشادات وزارة الصحة بالتزام المنازل
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