بعد تأكد رحيله عن الأهلي .. رسالة مؤثرة من عصام الحضري لحسام عاشور

وجه عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق رسالة قوية إلى حسام عاشور قائد النادي الأهلي.





وأعلن الأهلي رحيل عاشور عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع الفريق بناء على رؤية المدرب السويسري رينيه فايلر.





وكتب الحضري عبر تويتر قائلا: "صديقي وأخي الصغير حسام عاشور: هذه هي كرة القدم (متقلبة)، لا تعطي دائما بل تأتي أحيانا على من صنعوا جزءا من تاريخها، ولك العبرة في أمثال كثيرة".





وأَضاف: "أعرف أنك الآن غير مستقر الفكر لأنه حدث ما لم تتوقعه، وغير مدرك له لكن عليك اتخاذ القرار السليم يا ابن الـ 34 عامًا".





وكان عصام الحضري قد زامل عاشور لسنوات في الأهلي قبل أن يرحل الحارس المخضرم دون إذن إدارة ناديه إلى سيون السويسري في فبراير 2008.





واشتكى الأهلي الحضري حينها للفيفا، بينما وصفته إدارة النادي وجماهيره بالهارب، ورفضت عودته.



