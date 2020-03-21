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شاهد.. مبادرة أبناء محافظة كفر الشيخ لمحاربة فيروس كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 01:04 م
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
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اسراء صبري
قالت سمر عبد الرحمن، صاحبة مبادرة توزيع الكمامات والقفازات الطبية على عمال النظافة بكفر الشيخ، إن تلك المبادرة ليست فردية ولكنها مبادرة مجتمعية لأبناء محافظة "كفر الشيخ"، وذلك فى إطار مساعدتهم للدولة للقضاء على فيروس كورونا.

وأشارت سمر عبد الرحمن، أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج  "صباح الورد" المذاع على قناة "ten"، إلى أن المبادرة جاءت لدعم عاملي النظافة، لأنهم من أهم فئات المجتمع، موضحة أن الفكرة لاقت إعجابا وتشجيعا من جانب محافظ "كفر الشيخ".

وأكدت صاحبة المبادرة، أن المبادرة سيتم تدشينها اليوم، حيث يتم توزيع 46 ألف قطعة كمامة على كل عاملي النظافة بالمحافظة، بالإضافة إلى وصول شحنة من القفازات غدا ستوزع على العاملين أيضا.

وأوضحت أن الهدف المبادرة هو دعم أهالى كفر الشيخ، لافتة ألى أن المبادرة تعمل على توفير مطهرات "الكحول الإيثيلي" للتعقيم أيضا.

وأضافت أن المبادرة ستعمل على مساعدة المستشفيات المتواجدة بكفر الشيخ من خلال توفير المستلزمات الخاصة بالتعقيم والحماية، بالإضافة إلى توفير بدل خاصة لمسعفي المحافظة.
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