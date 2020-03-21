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أخبار العالم

شظايا زجاجية تقطع رئتيك.. بريطانية تصف آلام كورونا داخل العناية المركزة

السبت 21/مارس/2020 - 01:45 م
البريطانية المصابة
البريطانية المصابة بكورونا
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على صالح

نقلت بريطانية تعاني من إصابتها بفيروس كورونا القاتل، تجربتها والمعاناة التي تلاقيها من الأعراض المؤلمة لهذا المرض.

ومن على سريرها في غرفة العناية المركزة بمستشفى هيلينجدون، غرب العاصمة البريطانية، لندن، قالت تارا لانجستون، 39 عاما، إن الآلام التي تشعر بها جراء إصابتها بالفيروس القاتل كما لو كانت شظايا زجاجية تتحرك في رئتيها.


وتشكو البريطانية تارا، وهي أم لطفلين، من أعراض حادة تشبه آلام الالتهاب الرئوي، وفقا لتشخيص الأطباء المعالجين، لإصابتها بـ" كوفيد-19" في مرحلة متأخرة منه بحسب الفيديو الذي نشرته لها صحيفة "ذا جارديان".

وشاركت البريطانية مقطع الفيديو أولا مع زملائها على واتساب، الذين تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم العديد من المستخدمين صاحبة الفيديو أنها كاذبة، ما زاد الضغط النفسي على المصابة.

عندما تم نقل تارا جين لانجستون إلى المستشفى مصابة بالفيروس التاجي، واجهت هي وعائلتها محنة رهيبة، ثم تفاقمت الصدمة بسبب المتصيدين عبر الإنترنت الذين غمروا صندوق بريد العائلة برسائل تتهمهم بالخديعة.

قال ريتشارد لانجستون، زوج تارا جين، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، إن الادعاءات التي لا أساس لها على الإنترنت بأن مقطع الفيديو الذي تمت مشاركته على نطاق واسع والذي وصفت فيه تجربتها كان مزيفًا، جعل التجربة أكثر إزعاجًا. 

وأضاف لانجستون من منزله في ميدلسكس، حيث يعزل نفسه مع أطفاله: "لقد جعلني ذلك أتساءل عن الإنسانية.. كيف يمكن للناس أن يكونوا سلبيين؟ هذا لا معنى له".

وتابع لانجستون أن زوجته البالغة من العمر 39 عامًا كانت أمًا صالحة وصحية لطفلين قبل إصابتها بالفيروس، وتم إدخالها إلى المستشفى في العناية المركزة.

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