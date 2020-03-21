لمواجهة كورونا.. دينية البرلمان تطالب المواطنين بالالتزام بقرار إيقاف الصلاة في جامع الأزهر

طالب النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الدولة والمؤسسات لمواجهة فيروس كورونا، وعلى رأسها قرار شيخ الأزهر بإيقاف صلاة الجماعة والجمعة في جامع الأزهر لمدة أسبوعين.





وقال "الجندي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، "إن شيخ الأزهر إمام المسلمين وأعلم بالشرع ولا يستطيع أحد منا الاعتراض على قراره ومسئوليته أمام الله"، مؤكدا أن البرلمان يؤيد أي قرار يحافظ على صحة الإنسان، مضيفًا "الوقاية من المرض شيء ضروري ويجب على أبناء الشعب تنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء".





وتابع النائب "تم الاطمئنان على استعدادات وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية والتعامل معها بداية دخول المريض حتى خروجه كما يتم الاتصال المستمر مع المحافظ والجهاز التنفيذي لتنفيذ القرارت الصادرة بجانب توعية المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي والإعلام لتنفيذ تعليمات الدولة في هذا الخصوص لتتجاوز الدولة التحديات".



