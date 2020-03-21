الديهي: مصر سبقت الجميع في الاستفادة من التجربة الصينية لمواجهة كورونا..فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، مخاطبًا المصريين: "إننا قدمنا طريقين لا ثالث لهما، إما طريق القاهرة بكين، أو طريق القاهرة روما، والاختيار بيد المصريين، وإما مواجهة الأزمة أو عدم القدرة في السيطرة عليها".





وأضاف الديهي، خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع علي قناة "TeN" الفضائية، أن الصين تعافت من ازمة كورونا وتغلبت عليها بسبب التزام مواطنيها، وعدد الاصابات بالصين أصبح صفرا.





واشار إلي ان سبب تغلب الصين علي كورونا اغلاق بؤرة انتشار فيروس كورونا، واحتجاز مواطنيها، والعزل الاختياري بمناطق أخرى، وبناء مستشفيين لعلاج المصابين، والتباعد الاجتماعي، وإجراءات صارمة لمنع التجمعات وإلغاء كافة الانشطة، وفرض غرامة على عدم ارتداء الاقنعة، ووضع برامج توعيه على الهواتف، وعيادات متنقلة ومتحركة، وما حدث في الصين درس لكل الدول.





وأوضح الديهي، ان في إيطاليا الوضع صعب جدًا بسبب استهتار واستسهال المواطنين، مضيفًا: "مش عايز أقول استهتار وسخرية من كورونا في إيطاليا زي ما بيحصل عندنا، رائحة الموت تغطي اجواء إيطاليا ولم يعد هناك وقت لتشييع الأحبة، وليس هناك مكان في المستشفيات لعلاج المصابين".



