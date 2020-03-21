رفع الآذان فقط.. حظر الصلاة في مسجد مجلس النواب

أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، صدور القرار رقم (23)لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
يشار إلى أن أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، كانت سباقة في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، و أن تمنح اجازات مدفوعة الاجر للسيدات الحوامل و الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020 .