رفع الآذان فقط.. حظر الصلاة في مسجد مجلس النواب

أكد المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، صدور القرار رقم (23)لسنة 2020، بوقف إقامة صلاة الجمعة والصلوات الخمس بمسجد مجلس النواب والاكتفاء برفع الآذان فقط بالصيغة التي أقرتها وزارة الأوقاف اعتبارًا من اليوم 21/3/2020 ولمدة أسبوعين.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مساء السبت، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



