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رياضة

أخبار الأهلي.. فايلر يكشف حقيقة رحيله.. ورسائل مؤازرة لـ حسام عاشور بعد أزمة التجديد

السبت 21/مارس/2020 - 11:41 م
الأهلي
الأهلي
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، اليوم السبت على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


حرص أحمد حمودي لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على توجيه رسالة الى حسام عاشور رفيقه في الاهلي سابقاََ. 



حرص أسامة عرابي، مدرب الأهلي الأسبق، على توجيه نصيحة لحسام عاشور لاعب وسط المارد الاحمر، بخصوص اعتزاله كرة القدم من عدمه بعد قرار النادي الأهلي بعدم التجديد له في الفترة المقبلة.



كشف رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن مصيره مع القلعه الحمراء بعد إيقاف النشاط الكروي فى مصر بسبب فيروس كورونا .



نفى فيتور بيسيرو نجل البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب النادي الأهلي السابق ومنتخب فنزويلا الحالي إصابته هو ووالده بفيروس كورونا.



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إغلاق فروع الأهلي الثلاثة (الجزيرة – مدينة نصر – الشيخ زايد) ابتداءً من الغد وحتى نهاية مارس الجاري؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادي والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التي تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس «كورونا» الذي داهم العالم في الفترة الأخيرة.


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