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رياضة

أخبار الرياضة | مدرب الأهلي السابق يدخل الحجر الصحي .. أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة .. مرتضى منصور يرفض ضم عاشور

السبت 21/مارس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- أصبح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، أيقونة تمثل مصر في المحافل الدولية والعالمية، بعد النجاحات والإنجازات التي حققها "الفرعون"، خلال مسيرته الكروية رغم عدم تخطيه حاجز الـ 27 عاما.


- دخل المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جوزيه بيسيرو، إلى الحجر الصحي، خلال الساعات الماضية، في ظل انتشار فيروس كورونا.


- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر الحجز على مبلغ 350 ألف دولار مرسلة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قيمة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.


- نعى مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الراحل ياسين مصطفى نجم الزمالك السابق في الستينات من القرن الماضي. 


- رفض مسئولو نادي الزمالك، فكرة ضم حسام عاشور متوسط ميدان النادي الأهلي نهائيًا،  بعد نهاية عقده مع المارد الأحمر بنهاية هذا الموسم.


- توفى لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق، داخل أحد المستشفيات بالعاصمة مدريد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الجديد "كوبيد 19".
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