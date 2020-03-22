أخبار 24 ساعة.. 10 قرارات مصيرية من الدولة لمواجهة كورونا.. وترامب يعلن نيويورك منطقة كوارث

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية ، نستعرضها من خلال التقرير التالي:





10 قرارات مصيرية من الدولة لمواجهة فيروس كورونا.. تعرف عليها





جُملة من القرارات إتخذتها الدولة منذ صباح اليوم السبت، لمواجهة أزمة فيروس كورونا، كان أبرزها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي بدعم منظومة الحماية الاجتماعية لمواجهة أزمة كورونا، وتعيين الدكتور عوض تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فضلًا عن غلق المساجد والكنائس، لـحين الإنتهاء من الأزمة.. للمزيد اضغط هنا









السيسي يوجه الحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا.. للمزيد اضغط هنا









لليوم الثالث على التوالي.. الصين: لا إصابات محلية جديدة بـ كورونا في البلاد





أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت عدم تسجيل أي حالة إصابة محلية جديدة بـ فيروس كورونا الجديد (وباء كوفيد-19) لليوم الثالث على التوالي، في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج.. للمزيد اضغط هنا









تأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات بسبب كورونا





اجتمع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم (698) بتاريخ 21-3-2020، واستعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.. للمزيد اضغط هنا









احسبها بنفسك.. الصحة: معادلة رياضية لمعرفة إذا كنت مصاب بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة، عن قائمة بالأرقام للتعامل مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتأتي تلك القائمة لتحدد مدي الإصابة بفيروس كورونا، وتظهر باحتساب عدد من النقاط كالتالي.. للمزيد اضغط هنا









ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب كورونا





أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة نيويورك، منطقة كوارث؛ بسبب ارتفاع معدل انتشار فيروس كورونا فيها. وأعلن حاكم ولاية نيويورك ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولاية الى 10356 حالة.. للمزيد اضغط هنا









الأذان والأجراس.. إيقاف مؤقت لإنقاذ الأرواح.. تعليق الصلاة بالمساجد والأزهر والكنائس لمواجهة كورونا





في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا والسيطرة عليه ومنع انتشاره بين المصريين، وضمن سلسلة من الإجراءات لتنفيذ توجيهات د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمنع التجمعات، قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة القبطية، تعليق الصلاة وغلق جميع المساجد والكنائس والجامع الأزهر أسبوعين.. للمزيد اضغط هنا









الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 294 حالة.. وتسجيل 10 وفيات





أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.. للمزيد اضغط هنا









خائف من شيء واحد.. حسام عاشور يرحب بالانضمام الزمالك بعد جلسة مفاوضات مع سيد مرعي





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن كواليس هامة خلال مفاوضات حسام عاشور مع الإدارة البيضاء والانضمام إلى الفريق في الموسم المقبل.. للمزيد اضغط هنا









صدمة فى ايطاليا.. إصابة مالديني وابنه بفيروس كورونا





أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عن إصابة المدير التنفيذي للفريق، باولو مالديني وابنه بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد اضغط هنا



