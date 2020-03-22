أستاذ مناعة: البليلة وياميش رمضان يقويان الجسم لمواجهة كورونا.. فيديو

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن

سي ود والزنك مفيدة

جهاز المناعة ومتواجدة في الجزر والفلفل الأصفر والبطاطا والبرتقال والجوافة والخضروات الورقية، والبصل والثوم والتوت والفراولة.