أستاذ مناعة: البليلة وياميش رمضان يقويان الجسم لمواجهة كورونا.. فيديو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن الجهاز المناعي هو حائط الصد الأول للقضاء على فيروس كورونا عند دخوله الجسم .
وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن فيتامين سي ود والزنك مفيدة لتقوية جهاز المناعة ومتواجدة في الجزر والفلفل الأصفر والبطاطا والبرتقال والجوافة والخضروات الورقية، والبصل والثوم والتوت والفراولة.
وتابع عبد الهادي مصباح:" البليلة والمكسرات وياميش رمضان مثل القراصيا والتين المجفف تقوي جهاز المناعة".
واكمل عبد الهادي مصباح:" 99% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، و من يصاب بالرشح والتهاب الحلق فقط يكون مصابا بنزلة برد فقط وليس فيروس كورونا".
وأكمل عبد الهادي مصباح:" امريكا طالبت مواطنيها المصابين بفيروس كورونا بالتواجد في المنزل والحصول على أدوية معينة لعلاج الأعراض وعدم الذهاب إلى المستشفى".