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توك شو

أستاذ مناعة: البليلة وياميش رمضان يقويان الجسم لمواجهة كورونا.. فيديو

الأحد 22/مارس/2020 - 07:01 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال  الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن  الجهاز المناعي هو حائط الصد الأول للقضاء على فيروس كورونا عند دخوله الجسم .

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  فيتامين سي ود والزنك مفيدة لتقوية جهاز المناعة ومتواجدة في الجزر والفلفل الأصفر والبطاطا والبرتقال والجوافة والخضروات الورقية، والبصل والثوم والتوت والفراولة.

وتابع عبد الهادي مصباح:"  البليلة والمكسرات وياميش رمضان مثل القراصيا والتين المجفف تقوي جهاز المناعة".

واكمل عبد الهادي مصباح:"  99% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، و من يصاب بالرشح والتهاب الحلق فقط يكون مصابا بنزلة برد فقط  وليس فيروس كورونا".

وأكمل عبد الهادي مصباح:"  امريكا طالبت مواطنيها المصابين  بفيروس كورونا بالتواجد في المنزل والحصول على أدوية معينة لعلاج الأعراض  وعدم الذهاب إلى المستشفى".
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