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فن

وحشتيني الله يرحمك.. فيفي عبده تستعيد ذكرياتها مع والدتها في عيد الأم

الأحد 22/مارس/2020 - 01:41 ص
فيفي عبده ووالدتها
فيفي عبده ووالدتها
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محمد بدران
استعادت الفنانة فيفي عبده، ذكرياتها في عيد الأم  مع والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ونشرت فيفي، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة "‏الله يرحمك يا أمي مش لاقية كلام أقوله بس عايزة أقولك انتي وحشتيني الله يرحمك💔😭".


يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم. 


مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

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