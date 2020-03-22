مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة

أطلق حزب مستقبل وطن بالغردقة، اليوم، حملة تطهير وتعقيم بشوارع الغردقة بدأت من مقر الحزب بالهلال مرورًا بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.





وقال أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالبحر الأحمر، أن الحملة تقام تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتم تطهير ساحة مسجد عبد المنعم رياض ومسجد الشبان المسلمين. وميدان الدهار ومدخل سوق الخضار وأمام اللوحة الجدارية وأماكن جلوس المواطنين.





وأضاف الدقاق أنه تم تطهير السيارات بميدان الدهار (تطهير المقابض المعدنيه للسيارات) وكذلك تطهير ماكينات الحاسب الآلي للبنوك والخاصة بصرف مرتبات الموظفين، وكذلك تطهير المتاجر والهيبرات التجارية التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والأهالي لشراء احتياجاتهم اليومية.











