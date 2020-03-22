AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة

الأحد 22/مارس/2020 - 03:35 ص
حزب مستقبل وطن بالغردقة
حزب مستقبل وطن بالغردقة
Advertisements

أطلق حزب مستقبل وطن بالغردقة، اليوم، حملة تطهير وتعقيم بشوارع الغردقة بدأت من مقر الحزب بالهلال مرورًا بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض.


وقال أحمد الدقاق أمين تنظيم  الحزب بالبحر الأحمر، أن الحملة تقام تحت رعاية  اللواء  عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتم تطهير ساحة مسجد عبد المنعم رياض ومسجد الشبان المسلمين. وميدان الدهار ومدخل سوق الخضار وأمام اللوحة الجدارية وأماكن جلوس المواطنين.


وأضاف الدقاق أنه تم تطهير السيارات بميدان الدهار (تطهير المقابض المعدنيه للسيارات) وكذلك تطهير ماكينات الحاسب الآلي للبنوك والخاصة بصرف مرتبات الموظفين، وكذلك تطهير المتاجر والهيبرات التجارية التي يتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين والأهالي لشراء احتياجاتهم اليومية.


لمواجهة كورونا .. رش شوارع الغردقة بالمطهرات والكلور والكحول



مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة
مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة
مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة
مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة
مستقبل وطن يطلق حملة لتطهير وتعقيم الشوارع بـ الغردقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مستقبل وطن" يشارك في تعقيم وتطهير المدراس لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يطلق حملات في الوادي الجديد

مبادرة لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة لمواطني الغردقة

كنيسة ومسجد.. ماذا فعل مستقبل وطن لمواجهة كورونا في أسوان..شاهد

للوقاية من كورونا.. مستقبل وطن يشكل فرقا للتعقيم والتطهير بـ جنوب سيناء

تحرك فوري من مستقبل وطن بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: 10 وفيات و 294 إصابة .. حصيلة فيروس كورونا في مصر

تأجيل أقساط شقق الإسكان 6 أشهر.. تعرف على التفاصيل

علي ناصر اليافعي يكتب: كورونا والضعف الجنسي

أول محافظة تغلق الأسواق الشعبية لمدة أسبوعين | شاهد

عجوزان من الجيزة.. الصحة تكشف تفاصيل حالتي الوفاة الجديدتين بـ كورونا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. 4 كلمات هم حقيقة الكون الكبرى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل اصطياد عريس.. تعليمات صادمة من أب لابنته في كتب كتاب .. شاهد

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب