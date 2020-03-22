تحيا مصر: التبرع للصندوق لمواجهة فيروس كورونا يتم بأكثر من طريقة.. فيديو







وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن وجود صندوق تحيا مصر ساعد فى توفير علاج فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار، مؤكدًا أن نفس الفكرة تم تطبيقها خلال عام 2016م لمواجهة السيول فى قرى الإسكندرية والبحيرة وتطوير البنية التحتية لها.





وتابع أن وجود الوعاء المالى فى صندوق تحيا مصر يجعلها توفر المبلغ المناسب فى الوقت المناسب لنجدة المواطنين، مؤكدًا أن صندوق تحيا مصر يقبل التبرعات على رقم 037037 لمواجهة فيروس كورونا.





وأوضح أن أى مواطن يستطيع التبرع لصالح الصندوق من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به، من خلال الموقع الرسمى لتحيا مصر، أو من خلال طلب إرسال مندوب له.





واكد أن التبرع بالجنيه يفرق كثيرًا، وهناك أكثر من مليون طالب تم الكشف عليهم، من خلال التبرع، وأكثر من أسرة تعيش فى منزل خاص بها من خلال التبرع.

وأشار إلى أنه وقت الأزمة يكون هناك الكثيرةن يريدون المساعدة ولكن لا يعرفون كيفية الوصول للمحتاجين، موضحًا أن كل فئات المجتمع المدنى وفئات الدولة المصرية تتحد لمواجهة خطر فيروس كورونا.