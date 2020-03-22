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فن

شاهد.. كريم سرور يناشد المصريين بعدم الخروج من المنزل

الأحد 22/مارس/2020 - 01:05 م
كريم سرور
كريم سرور
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ندى فكرى
نشر الفنان كريم سرور مقطع فيديو من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى محاولة منه للتصدي لانتشار فيروس كورونا قائلا إنه يقوم بإجراءات الوقاية ولا يخرج إلى الشارع إلا للضرورة.  

وعبر "كريم سرور" خلال الفيديو عن استيائه من رواد السوشيال ميديا في مهاجمتهم للشعب، مؤكدا أن الشعب يجب أن يحافظ على نفسه من الخروج إلى الشارع إلا للضروره القصوى وأن من يقومون بالخروج من منازلهم مجبورون على النزول لأسباب متعلقة بأكل عيشهم وأنهم ليس لديهم دخل شهري ولذلك يعرضون أنفسهم للخطر.


وصرح "كريم سرور" من خلال منشور آخر له من خلال حسابه الرسمي عبر موقع للتواصل الاجتماعي فيسبوك أنه في غايه الانزعاج بسبب استمرار أعمال التصوير في اللوكيشن إلى الآن في مثل هذه الظروف قائلا "يعني انا مطلوب مني كفنان اوعي الناس بعدم النزول من البيت و بعدين انا اخد شنطه هدومي و ركوراتي و انزل اروح لوكيشن تصوير اللي فيه ما لا يقل عن 100 بني ادم و المايك اللي بيركب من ممثل لممثل و العدسات اللي بتتنقل من ايد لأيد ، نضمن منين انه مش حامل للڤيروس".

وتابع قائلا "المفروض ايه اللي يحصل يعني عشان نوقف تصوير المسلسلات و الافلام حاليا .. لازم لوكيشن كامل يتضرب بعدوي عشان نقف ، و لو الممثل اصابه العدوي ازاي هتكمل المسلسل ؟".

ويذكر أن آخر أعمال كريم سرور مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي، تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
شاهد.. كريم سرور يناشد المصريين بعدم الخروج من المنزل
شاهد.. كريم سرور يناشد المصريين بعدم الخروج من المنزل
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