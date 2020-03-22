شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى

يواصل المحافظون إجراء جولات ميدانية في المحافظات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث قام محافظ الدقهلية يوجه باستمرار تكثيف أعمال تطهير المنشآت الحكومية والخاصة.





كما قام محافظ بورسعيد بالتوجيه بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى لكل من يعانى من ارتفاع درجة الحرارة قبل دخوله المستشفى.





وأكد آخر تقرير لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية، وجار التأكيد على غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات، كما قامت المحافظات بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء.





وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.