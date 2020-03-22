AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى

الأحد 22/مارس/2020 - 02:50 م
مستشفى بورسعيد
مستشفى بورسعيد
Advertisements
ايمان البكش
يواصل المحافظون إجراء جولات ميدانية في المحافظات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث قام محافظ الدقهلية يوجه باستمرار تكثيف أعمال تطهير المنشآت الحكومية والخاصة.

كما قام محافظ بورسعيد بالتوجيه بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى لكل من يعانى من ارتفاع درجة الحرارة قبل دخوله المستشفى.

وأكد آخر تقرير لغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز الخصوصية والتعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية، وجار التأكيد على غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات، كما قامت المحافظات بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
شاهد.. محافظ بورسعيد يركب خياما للكشف على المرضى قبل دخول المستشفى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا .. حملات تطهير وتعقيم مكثفة للأماكن السياحية بأسوان

شاهد .. الإجراءات الاحترازية لمحافظات القليوبية والجيزة وبورسعيد

بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية.. زراعة الفيوم تعلن الحرب على كورونا

شعراوى: غلق 4000 مركز تعليمى وتحرير300 مخالفة للمقاهي والمحلات بالمحافظات..صور

للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تشكل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات.. غلق 4000 مركز تعليمى.. وفرض غرامة مالية على المخالفين لقرار غلق المقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة

بني سويف تواصل أعمال تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام المحافظة والوحدات

ترشيحاتنا

سوبر ماركت يبتكر طريقة لمنع المواطنين من تخزين السلع.. صور

تهزم كورونا.. أطعمة تقوي المناعة

أعظم دعاء تقوله ليقضي الله حاجتك ويفرج كربتك

تعليق إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور عن الأهلي

الماء والصابون فى المرتبة الأولى .. كيف تعقم منزلك لمواجهة كورونا

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 22-3-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

مجلس النواب يفحص المترددين بأجهزة كشف الحرارة عن بُعد بينهم محمود فوزي

على السرير.. مى سليم مع ابنتها فى جلسة تصوير جديدة