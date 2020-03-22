لسلامتك وسلامة أولادك.. منال سلامة تناشد متابعيها بالبقاء في المنزل.. شاهد

ناشدت الفنانة منال سلامة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإلتزام المنزل خلال الفترة الحالية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت منال سلامة من خلال فيديو لها عبر انستجرام "لسلامتك وسلامتي وسلامتك أولادك وسلامت اهل مصر خليك في بيتك".

يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 19 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 294 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 41 حالة حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.

كما وأصدرت وزارة الأوقاف أمس عدد من القرارات بوقف صلوات الجماعة والجمعة بالمساجد لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان المعدل صيغته.

