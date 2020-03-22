AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لسلامتك وسلامة أولادك.. منال سلامة تناشد متابعيها بالبقاء في المنزل.. شاهد

الأحد 22/مارس/2020 - 05:51 م
منال سلامة
منال سلامة
Advertisements
مصطفى كرم

ناشدت الفنانة منال سلامة متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإلتزام المنزل خلال الفترة الحالية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت منال سلامة من خلال فيديو لها عبر انستجرام "لسلامتك وسلامتي وسلامتك  أولادك وسلامت اهل مصر خليك في بيتك".

يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 19 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 294 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين كما بلغ إجمالي حالات الشفاء إلي 41 حالة حتى الآن.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر عدد من القرارات الهامة التي تأتي في صالح المواطن والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا بإعطاء الجامعات المدارس إجازة لمدة أسبوعين  لضمان سلامة الطلاب كما واتخذت على إثره  عدد من المؤسسات و الوزارات بالدولة قرارات هامة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال القضاء على التجمعات والازدحام ومنها وقف النشاط الرياضي بالدولة لمدة 14 يوم.

كما وأصدرت وزارة الأوقاف أمس  عدد من القرارات بوقف صلوات الجماعة والجمعة بالمساجد لمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان المعدل صيغته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

محمد النني يخضع للحجر الصحي في تركيا.. بسبب كورونا

السيسي يوجه بزيادة العلاوة السنوية للمعاشات لتكون 14 بالمئة

ترامب يوجه شركات السيارات بتصنيع أجهزة تنفس

اتق شر كورونا.. 8 تعليمات لارتداء الكمامة بطريقة صحيحة

أول تعليق من عماد متعب بشأن رحيل حسام عاشور عن الأهلي

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد .. اعرف سعر عيار 21

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتصميم خيالي.. جينيسيس تطرح genesis g80.. صور

قائمة أسعار جيلي geely لشهر مارس .. صور

كارثة جديدة.. فيروس كورونا ينتقل عن طريق البراز.. إليك التفاصيل