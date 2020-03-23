الإعلام و الأزمات ....هل دائما نبدأ من جديد

مع انتشار القلق و الخوف عالميا من انتشار فيروس كوفيد 19 أو ما يطلق عليه فيروس كورونا تثار اشكالية الادارة الاعلامية للازمات .





حيث يشير تحليل الازمات الى تشابه كبير مع النموذج البيولوجى فى دورة الحياة ، التى يمر بها الكائن الحى من الميلاد ، ثم مرحلة النمو ، والنضج وصولا الى مرحلة الانحدار و الموت ويمكن أن نستخدم دورة حياة الأزمة لتعبر عن كل مرحلة من مراحل دورة الحياة .





ما قبل وقوع الأزمة : وهو ما يعرف باستشعار الازمة و اتخاذ الاجراءات الوقائية Proactive حتى يمكن تلافيها.





مواجهة الأزمة حال وقوعها : من خلال اتخاذ الإجراءات التى تحد من الآثار الضارة و العمل على تضييق نطاقها.

إجراءات ما بعد الأزمة : من خلال دراسة و تقييم ماذا حدث ؟و كيف حدث ؟ و رسم سبل عدم تكرار أزمات مشابهة .





أى مرحلة استيعاب الدروس المستفادة وتتضمن رصد وتقييم حصيلة الخبرات التى أكتسبناها نتيجة وقوع الازمة وكيفية التعامل معها ، وقد أدى التطور السريع فى تكنولوجيا الاتصال و انتشار القنوات الفضائية، و قواعد البيانات ، و شبكات المعلومات بما تحققه من تدفق سريع للأخبار و المعلومات وما تنطوى عليه من معلومات دقيقة و غير دقيقة عن الأزمة تبرز ضرورة الحرص على مراقبة هذه الوسائل الجديدة الواسعة الانتشار بالعمل على اقامة روابط ايجابية معها و امدادها بالمعلومات الدقيقة أولا بأول فيما يعرف باتصالات الازمة.





وهنا ينطلق دور الاعلام و الاتصالات فى المراحل المختلفة للأزمة أو ما يطلق عليه دورة حياة الازمة من ثلاثة مبادىء رئيسية هى :

1- إدارة القضايا التى تثيرها الأزمة

2- التخطيط لاحتواء آثار الأزمة

3- الانجاز و العمل على انحسار الأزمة





و ذلك وفق رؤية تتضمن :

1- التدفق المستمر للأخبار و المعلومات

2- تقييم الاستجابة للأزمة من خلال رؤية الخبراء و المتخصصين فى سيناريوهات مواجهة الأزمة و فعاليات التعامل معها .

3- إبراز أسباب تطور الأزمة و ابعادها و أبعاد الـاثيرات التى يمكن أن تحدثها.

4- توعية الجمهور بأساليب مواجهة الأزمة وتداعياتها و الادوار و الوظائف المطلوبة منه للمساهمة فى احتواء آثار الأزمة.

5- اعداد و تنفيذ رسائل اتصالية و اعلامية تفسر الأزمة و تعرض طرق مواجهتها و الانشطة المبذولة من قبل الجهات المعنية بالأزمة لاحتواء آثارها.





6- الاستمرار فى جذب اهتمام الجمهور نحو الجهود و الأنشطة المبذولة لاحتواء الأزمة.

7-الاستمرار فى رصد و متابعة تداعيات الازمة حتى تقل حدتها أو تختفى.

8-الاستمرار فى تزويد الجمهور بالمعلومات حول اجراءات مواجهة الازمة وتحليل مدى ملاءمة هذه الاجراءات وقدرتها على عدم تكرار الأزمة فى المستقبل من خلال الخدمات التفسيرية و التحليلية من جانب الخبراء و المتخصصين.

9- رصد ردود الافعال الرسمية و الشعبية و اتجاهاتهم لتجنب أزمات مستقبلية.





وإذاكانت هذه الخطوات مهمة و ضرورية فى مواجهة الأزمات باختلاف أنواعها و نطاقها ،و اذا كنا بالفعل كجهات رسمية و شعبية قد تعاملت بوعى الى حد كبير مع الازمة الحالية ، فالأهم هو بناء ثقافة مواجهة الأزمة و التى تأخذ من الأزمة فرص و دروس مستفادة لاحتواء أزمات مستقبلية و بناء خبرات للتعامل معها توفر علينا الكثير من الجهد و الوقت و التكلفة من خلال:





تطوير استراتيجية اتصال تستفيد من الخبرة الحالية فى مواجهة الأزمة للاستعانة بها و البناء عليها فى مواجهة أزمات مشابهة لتحديد النقاط السلبية و الايجابية للأنشطة الاتصالية و الاعلامية المستخدمة.

طرح بعض الاسئلة المهمة لتقييم الاداء الاعلامى فى مراحل الأزمة من أهمها :

- هل تمت الاستجابة الاعلامية للازمة بالسرعة و الفعالية المطلوبة ؟

- هل تم العمل وفق خطة اتصالية منظمة ؟

- ما نوعية الفئات التى استهدفتها الرسائل الاعلامية و الاتصالية وهل وصلت اليهم و كانت ملاءمة لهم ؟

- هل تم تجاهل فئة معينة من الجمهور ؟

- ما نوعية الرسائل الاعلامية و الاساليب المنطقية و العاطفية التى تم توجيهها للجمهور وهل تتلاءم مع المراحل المختلفة للازمة ؟

- ما حجم التغطية الاعلامية للازمة وهل كان كافيا لتلبية احتياجات الجمهور للمعرفة و التوعية بابعاد الأزمة و تداعياتها ؟

- هل تم عرض اخبار غير دقيقة أو شائعات و ما الوسائل التى استخدمت لمعالجة هذا الأمر و لمنع عدم تكراره ؟

- هل كانت الكوادر الاعلامية على دراية بالازمة و ابعادها و قدرة على التعامل معها

ربما تكون كل ازمة نمر بها هى خطوة نحو بناء و تشكيل ثقافة التعامل معها حتى لا نبدأ فى كل أزمة تمر بنا "من جديد ".



